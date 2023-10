Questo gadget da 1€ può SALVARTI la vita in auto: da avere

Un gadget, quello che scoprirai oggi, che è fondamentale avere in ogni auto. Infatti, in caso di emergenza, potrà letteralmente salvarti la vita. In che modo? Liberandoti da cose – come le cinture e i vetri – che possono diventare delle vere e proprie trappole.

Infatti, sia le portiere che le cinture di sicurezza possono bloccarsi a seguito di urti o colpi: non riuscendo a toglierle, non puoi lasciare l’abitacolo dell’auto in caso di necessità. Proprio in questo caso potrai contare su questo particolare gadget che integra:

sistema che può rompere anche i vetri con pellicola, tipici delle autovetture;

con pellicola, tipici delle autovetture; un particolare taglierino, che in un attimo ti libera della cintura di sicurezza.

In promozione, questo prodotto spettacolare

Un ottimo portachiavi, volendo. Non molto ingombrante e particolare nella forma, è difficile intuire a cosa serva. Eppure, la sua utilità non mancherà di manifestarsi in caso di necessità.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo straordinario gadget salvavita per auto

