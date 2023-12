Questo Frullatore di Moulinex ti permetterà di tritare anche il Ghiaccio!

Il Moulinex Perfect Mix è più di un semplice frullatore. Grazie all’offerta Amazon potrai farlo tuo a soli 79,99€ invece di 129,99€: si tratta di uno sconto sostanzioso che vi farà risparmiare il 38%!

Moulinex Perfect Mix: molto più di un semplice frullatore

Le lame Powelix Life del Moulinex Perfect Mix, realizzate con acciaio inox di alta qualità, presentano un design innovativo che promette risultati di taglio ottimali. La loro durata è raddoppiata rispetto alle lame tradizionali, garantendo una prestazione duratura e affidabile.

Il frullatore si distingue per il suo programma di Autopulizia, trasformando la pulizia in un’operazione semplice e veloce. Basta aggiungere acqua e lasciare che l’apposita funzione faccia il resto. Le lame, facilmente rimovibili, possono essere comodamente lavate in lavastoviglie per una pulizia ancora più approfondita. Questo programma utilizza un movimento a spirale che consente di rimuovere anche i residui più ostinati. Il programma è sicuro e facile da utilizzare, e può essere avviato con un semplice tocco.

Il contenitore in tritan del Moulinex Perfect Mix aggiunge praticità alla sua lista di vantaggi. Leggero, infrangibile e facile da maneggiare, il contenitore da 2 L è perfetto per preparare frullati e smoothies per tutta la famiglia.

Le funzionalità non finiscono qui grazie ai vari programmi automatici del Moulinex Perfect Mix, che consentono di realizzare frullati, triturare il ghiaccio e pulire il frullatore con un semplice tocco. Questi programmi, oltre a essere facili da utilizzare, garantiscono risultati perfetti in ogni preparazione.

Non perdere questa ghiotta occasione fai tuo il Moulinex Perfect Mix a soli 79,99€ invece di 129,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.