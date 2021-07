Una novità appena spuntata su Amazon, questo smartwatch estremamente elegante è solo per i polsi che sapranno apprezzarlo perché è molto particolare. Inoltre, è dotato di monitor avanzato per la salute, molto più completo degli altri wearable. In occasione del lancio, puoi approfittare di uno sconto del 30% e portarlo a casa a 34€ circa: spunta il coupon in pagina e fallo tuo a prezzo assurdo.

Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Elegante smartwatch: la novità su Amazon

Appena sbarcato sulla piattaforma, non ho potuto fare a meno di notarlo. Ha un design bello, decisamente curato ed elegante, con un cinturino che niente ha da condividere con quello dei classici smartwatch.

Un ampio display squadrato a colori con dimensioni di ben 1,69″: perfetto per leggere dal polso le notifiche ricevute e non solo. Infatti, questo gioiellino strizza l'occhio alla salute molto più degli altri , grazie alla funzionalità di saturimetro, di misuratore della pressione sanguigna, di termometro e – naturalmente – al controllo costante del battito cardiaco.

Valido alleato anche per l'attività sportiva, terrà traccia delle tue performance, che potrai anche consultare all'interno dell'applicazione per Android e iOS.

Tantissime funzionalità, un monitor per salute e benessere, racchiuso in un guscio elegante e curato sotto il profilo estetico. Se al polso desideri mettere un concentrato di tecnologia, ma ami anche l'eleganza, allora questo gioiellino di smartwatch è perfetto per te: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine. Puoi averlo a 34€ circa appena solo in occasione del lancio ufficiale, normalmente il prezzo è ben più elevato.

Sii rapido, la promozione è limitata a un certo numero di coupon: spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti piacciono queste occasioni esclusive? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch