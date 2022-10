Questo elegante smartwatch è un PC da polso: puoi telefonare (39€)

Un bellissimo smartwatch, elegante e di design, che se ne sta ben nascosto su Amazon con un prezzo che lo rende incredibilmente interessante. Così completo, da rivelarsi praticamente un PC da polso. Addirittura, dopo averlo abbinato in Bluetooth allo smartphone, puoi utilizzarlo per telefonare, come un vero e proprio sistema di vivavoce. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare e portarlo a casa a 39€ circa appena. In dotazione, ricevi due cinturini: uno in stile maglia milanese e uno in silicone. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch spettacolare: elegante e super completo

Un wearable con ampio display in cassa squadrata e cinturino doppio: potrai sempre abbinarlo ai tuoi outfit alla perfezione. Dal pannello leggi tutte le notifiche in arrivo sullo smartphone, senza doverlo prendere ogni volta. Se arriva una telefonata, puoi rispondere senza alcun problema direttamente dall’orologio: un aspetto decisamente pratico.

Ancora, questo dispositivo si rivela il perfetto alleato per lo sport e la salute. Allenati tenendo traccia alla perfezione di tutte le tue attività sportive, i dati verranno tutti registrati all’interno dell’applicazione per Android e iOS. Non limitarti a questo però. Infatti, puoi anche verificare in tempo reale parametri fondamentali per la salute come il battito cardiaco, la quantità di ossigeno nel sangue, la qualità del riposo notturno e non solo.

Non perdere l’occasione di fare un ghiotto affare su Amazon, con questo eccellente smartwatch, completo come un PC da polso. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 39€ circa appena, in kit con ben 2 cinturini. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.