Lo smartwatch che volevi prendere, al prezzo che non speravi di pagare. Questo gioiellino, perfetto per l'uso quotidiano, ma anche per lo sport e per monitorare la salute, è in sconto del 60% adesso su Amazon, ma solo se sarai veloce. Come fare? Facilissimo: spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “52EWWFVK”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch in sconto pazzesco

Un wearable bello sotto il profilo estetico, è pensato per essere abbinato perfettamente a qualsiasi outfit tu decida di sfoggiare. Il suo pannello da 1,28″ ti consentirà di tenere sotto controllo notifiche, chiamate in arrivo e promemoria: non servirà più prendere lo smartphone, ogni volta che suona oppure vibra.

Con tutte le funzionalità di un activity tracker e con il supporto a 12 tipologie di workout, potrà diventare un valido alleato per l'attività sportiva. Tieni traccia delle tue performance e poi scarica tutti i dati all'interno dell'apposita applicazione.

Come anticipato in apertura, è anche un valido alleato per la salute: monitora il battito cardiaco, la qualità del riposo notturno e anche della quantità di ossigeno presente nel sangue.

Non perdere l'occasione di fare il tuo affare su Amazon con questo eccezionale smartwatch. Spunta il coupon in pagina, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “52EWWFVK”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch