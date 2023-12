Questo è l'iPhone 15 Pro Max più esclusivo che ci sia ed è ispirato al film Wonka

Ebbene sì, ora esiste una versione speciale ed esclusiva di iPhone 15 Pro Max che è ispirata alla “tavoletta di cioccolato d’oro” del film Wonka (la pellicola in uscita con protagonista Timothy Chalamet). A realizzarla ci ha pensato il noto brand di lusso con sede a Dubai, Caviar, rinomato per le sue versioni super costose ed esclusive dei gadget di Apple e Samsung.

L’iPhone 15 Pro Max è una tavoletta di cioccolato

In realtà, dobbiamo essere precisi: questo non è uno smartphone comune ma è una tavoletta di cioccolato commestibile realizzata con cioccolato naturale e placcata un rivestimento di oro (commestibile ovviamente) da 23 carati. Quanto costa? Ben 1100 $, una cifra pericolosamente vicina a quella del telefono in chip e circuiti, nella sua iterazione con 256 GB di memoria interna.

Curiosamente, non è la prima volta che vediamo un prodotto a tema “Wonka”. Proprio il mese scorso, anche Xbox e Warner Bros hanno rilasciato una versione speciale della Xbox in edizione limitata con riferimenti alla pellicola in uscita in questi giorni. L’azienda afferma che l’oro commestibile è identificato come additivo E175 quindi è completamente sicuro, ipoallergenico e chimicametro neutro quindi non avrà effetti sul corpo umano. Stando a chi l’ha provato, si dice che ha un sapore simile a quello dei biscotti con le mandorle, dalle note cremose e con un retrogusto speziato.

Certo che oltre 1000 dollari per una tavoletta di cioccolato è un po’ caro… decisamente non il dolcetto da inserire nella calza della befana, per intenderci.

Oltre alla versione “cioccolatosa”, Caviar vende una versione esclusiva dell’iPhone 15 Pro Max chiamata “Maze 18K” con oro 18 carati, 39 diamanti e un prezzo al pubblico di 50.360 dollari.

Per i più facoltosi, sappiate che Caviar ha creato il Bespoke Atelier sul proprio sito, una piattaforma dal quale si può personalizzare l’iPhone con i propri gusti estetici e con i materiali più esclusivi.

Ad ogni modo, se volete acquistare la versione standard dell’iPhone 15 Pro Max, vi consigliamo quella in colorazione “titanio nero” da 256 GB a soli 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

