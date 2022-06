Questo è l’iPad perfetto per l’estate (ma non solo)

Se state cercando un tablet perfetto per la bella stagione, vi consigliamo l’ottimo iPad mini del 2021. Capiamoci bene: non esiste un tablet da usare solo in una stagione, però in un clima di rinnovamento tech, grazie anche alle offerte presenti su Amazon, non possiamo non segnalarvi, ma soprattutto non consigliarvi l’ottimo dispositivo in questione.

A soli 658,00€ con modem cinque ci incluso, è da prendere al volo, anche perché lo sconto è davvero esagerato.ci sono le spedizioni gratuite, la possibilità di restituirlo in caso di malfunzionamento entro un mese e la garanzia per ben due anni.non dimenticate che l’assistenza di Amazon risponde alle vostre richieste sette giorni su sette e questo non è assolutamente un punto da dimenticare.

iPad Mini 2021: in vacanza con stile

iPad Mini è un device incredibile, compatto, maneggevole ma soprattutto potente. Sotto la scocca batte lo stesso processore di iPhone 12 Pro ed è davvero spaziale in ogni sua operazione. Le applicazioni si aprono in un battibaleno, tutto funziona alla grande e lo schermo è un piacere per gli occhi. Il software di Apple lo conosciamo tutti; è affidabile, Ricco di funzioni smart e con la possibilità di inserire widget utili per il quotidiano.

Volendo, c’è anche una fotocamera anteriore per le video call, ma dubitiamo che vi facciate dei selfie con un mini tablet.altresì c’è una camera posteriore, utile per un punta e scatta rapido e per la scannerizzazione dei documenti.

Con il supporto alla Apple Pencil di seconda generazione, potrete disegnare dare sfogo alle vostre passioni con una qualità professionale.

In vacanza, per stare sempre tranquilli, aggiornati, leggere i propri fumetti o libri, per un po’ di gaming su Apple Arcade, iPad Mini del 2021 è un alleato preziosissimo. Sotto l’ombrellone poi, diventerà il vostro migliore amico, per una vacanza all’insegna del relax. È sottilissimo e quindi non peserà in valigia, nel vostro zaino o bagaglio a mano. Comodo anche da portare in borsa o nello zaino tech di tutti i giorni.

Con il modem 5G attivo, potrete connettervi ovunque anche senza bisogno di far hotspot con il vostro iPhone. iPad mini è il nostro gadget che vi consigliamo per l’estate, ma fate presto perché a questo prezzo (658,00€ 64 GB WiFi+5G) è un’offerta unica e non sappiamo quante scorte vi siano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.