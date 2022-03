Questo è il vero problema dei Samsung Galaxy

La cosa più frustrante dei telefoni Galaxy è quando la carica della batteria si esaurisce in modo critico. Di fatto, sappiamo che gli schermi degli smartphone Samsung sono diventati sempre più luminosi nel corso degli anni. Le ultime ammiraglie dell'azienda, S22+ e S22 Ultra ad esempio, hanno pannelli che possono raggiungere un picco di luminosità di 1750 nits, il che è assolutamente pazzesco.

Naturalmente, livelli di luminosità più elevati consumano più batteria, questa è una cosa abbastanza comune, motivo per cui i dispositivi Galaxy tendono a ridurre la luminosità dello schermo non appena raggiungono livelli di batteria estremamente bassi. Ma perché ogni volta che la batteria del telefono scende al 5%, l'azienda abbassa così tanto la luminosità da lasciare il device… quasi al buio?

Siamo sicuri che avete capito cosa intendiamo: il tuo telefono è quasi scarico e una volta che il livello della batteria scende al 5%, lo schermo si oscura improvvisamente, lasciandovi usare le funzioni e le app quasi al buio. Oppure, se ti capita di essere fuori casa, magari di giorno, dovrete praticamente provare alla cieca a premere il cursore della luminosità nell'ombra per cercare di utilizzarlo un minimo.

I colleghi di SamMobile scrivono:

È un aspetto incredibilmente frustrante degli smartphone Samsung e se avessi avuto un centesimo per ogni volta che ho maledetto il mio telefono Galaxy per aver improvvisamente oscurato lo schermo, probabilmente avrei accumulato una fortuna. Capisco che la diminuzione della luminosità dello schermo sia uno dei modi migliori per risparmiare la batteria, ma deve essere un'esperienza così negativa come lo è sui telefoni Galaxy in questo momento?

Spero davvero che possa arrivare in futuro un'opzione che ci consenta di impedire al telefono di ridurre la luminosità dello schermo quando la batteria scende al di sotto del livello critico. Basterebbe un normale aggiornamento software… non farci aspettare Android 13 e One UI 5.0, ti prego.