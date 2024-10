Questo è il set LEGO Star Wars più economico da acquistare: costa meno di 4 euro

Di set LEGO Star Wars ne esistono a decine e molti di questi li trattiamo spesso sulle nostre pagine quando vanno in offerta a prezzi eccezionali. Oggi però facciamo qualcosa di diverso e ti segnaliamo un piccolissimo set a tema che puoi acquistare sul sito ufficiale LEGO a soli 3,99 euro: si tratta di una penna LEGO che riproduce l’arma per tempi più civilizzati. L’iconica spada laser.

Penna LEGO Star Wars: una chicca in 4 colori diversi

Possiamo tranquillamente affermare che questa particolarissima penna LEGO Star Wars è adatta a tutte le età: per i più piccoli, sicuramente, ma anche per i più grandi alla ricerca di un accessorio originale che richiami ad una delle saghe di fantascienza più grandi di sempre.

Nella forma riproduce un’epica spada laser, nella sostanza non è altro che una penna gel che assicura una scrittura scorrevole, con apposito cappuccio-impugnatura per preservare la durata dell’inchiostro. È disponibile in quattro colori assortiti, tutti allo stesso prezzo di 3,99 euro:

La penna misura 13 centimetri di lunghezza ed è subito pronta all’utilizzo. Acquistandola sul sito ufficiale LEGO la riceverai in pochi giorni lavorativi e potrai guadagnare punti sui tuoi acquisti da spendere poi come preferisci.