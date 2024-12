Questo è il regalo perfetto per chi sta alla scrivania e a meno di 10€

Chi sta tanto alla scrivania per hobby o lavoro sa che non c’è niente di meglio di una tazza calda in inverno. Ti scalda le mani, ti permette di gustarti bibite a più non posso ed è anche una meritata pausa tra una cosa e l’altra. Alcune volte ci si siede e ci si dimentica che la si ha preparata, prendendola in mano poi ci si accorge che è fredda come il suo contenuto. Eppure c’è un gadget che te la tiene calda ed è anche un’idea regalo pazzesca: questo scalda tazza USB non può mancare per nessun motivo. Puoi acquistarlo a soli 9,49€ su Amazon, riceverlo in un giorno e metterlo sotto l’albero di Natale in una sola mossa. Cosa aspetti?

Scalda tazza USB: il regalo perfetto per chi sta alla scrivania

Un regalo ideale per chi passa tante ore davanti allo schermo e ha bisogno di un sorso caldo ogni tanto. Lo scalda tazza USB è un prodottino geniale che costa poco ma offre una risorsa eccezionale a completa disposizione e facilissimo da sfruttare.

Lo colleghi direttamente alla porta USB del laptop o del computer ed entra subito in funzione. Naturalmente è realizzato in materiali sicuri e che non possono provocare danni. In modo particolare l’ABS è unito al vetro temperato per avere un sistema che anche quando raggiunge la temperatura massima di 55° non si crepa o può esplodere. Se ti cade del liquido sopra non farti problemi: asciugalo senza staccare la spina perché è anche impermeabile.

Scegli la tua tazza con fondo piatto, riempila di caffè, tisane, thè, cioccolate calde e poi posizionala sul piano per mantenerla calda nel tempo e farti un sorso ogni tanto che ti scalda dentro.

A soli 9,49€ su Amazon, lo scalda tazza USB è geniale e perfetto. Corri su Amazon per acquistarlo e regalarlo a qualcuno questo Natale.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con Prime.