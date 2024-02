Questo è il Monitor da Gaming PERFETTO grazie al COUPON

Il protagonista di quest’offerta è un monitor davvero completo per chiunque sia appassionato di gaming. Questo KTC ha infatti tutte le tecnologie all’avanguardia, inclusa risoluzione QHD e refresh rate di 170Hz. In questo momento, grazie al coupon esclusivo di 70€, potrai farlo tuo a soli 229,99€!

Tutte le caratteristiche del monitor

Grazie alla sua alta risoluzione di 2560 x 1440, il monitor garantisce immagini nitide e di alta qualità su uno schermo da 27 pollici. Il pannello a 8 bit copre il 99% e il 131% dello spazio colore sRGB, presentando una vasta gamma cromatica che può visualizzare 16,7 milioni di colori, contribuendo a offrire immagini realistiche e coinvolgenti.

La velocità di aggiornamento elevata di 170 Hz e il tempo di risposta GTG di 1 ms del pannello Fast IPS assicurano una riduzione efficace della sfocatura del movimento, conferendo un aspetto più fluido all’azione nei giochi. La compatibilità con FreeSync e G-Sync contribuisce a eliminare fenomeni indesiderati come lo screen tearing e lo stuttering, offrendo un’esperienza di gioco straordinaria.

Non manca la modalità Eye Saver che minimizza la luce blu emessa dal monitor per mantenere gli occhi rilassati e confortevoli durante lunghe sessioni di gioco. Per salvaguardare gli occhi vi sono anche le tecnologie antiriflesso e flicker-free che eliminano lo sfarfallio dello schermo, riducendo le distrazioni e l’affaticamento.

Il supporto a sgancio rapido permette regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione, consentendo una visualizzazione ottimale. La stabilità sulla scrivania è garantita dal robusto supporto regolabile. Inoltre, il monitor KTC H27T22 presenta modalità preimpostate per migliorare l’esperienza di gioco in vari generi, come FPS, RTS e RAC, offrendo anche funzioni avanzate come Timer e Sniper Sight per ottimizzare le prestazioni dei giocatori.

Eleva il tuo gaming a vette mai raggiunte con il monitor KTC. Ti ricordiamo che per pagarlo 229,99€ dovrai cliccare sul coupon da 70€.

