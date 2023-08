Questo è il miglior smartphone da comprare sui 500€

Se stai cercando un nuovo smartphone da acquistare e hai un budget sui 500€, abbiamo la soluzione perfetta per le tue esigenze. Questo meraviglioso device che ti consigliamo è un vero best buy, un prodotto leggero, compatto, potentissimo e con un ottimo comparto fotografico. Si chiama Google Pixel 7a ed è realizzato, appunto, dalla nota compagnia americana di Mountain View. Vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile e ha una qualità eccelsa. Delizioso il design, ottima la batteria, fotocamere da paura e display risoluto da soli 6,1 pollici con cornici sottilissime. È costruito con materiali nobili ed è disponibile in diverse colorazioni cresce e giovanili. Lo pagherete solo 479,00€ al posto di 529,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Se siete interessati fate presto; le scorte potrebbero essere limitate e la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Google Pixel 7a: lo smartphone più frizzante che vi sia

Google Pixel 7a è lo smartphone di fascia media più versatile che vi sia; è molto simile al fratellone di fascia alta da cui deriva. Ha lo stesso processore Google Tensor G2 di seconda generazione, vanta 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il modello che vi suggeriamo di prendere è quello in colorazione celeste ma potete scegliere altre tinte esclusive. C’è il chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti, la VPN è integrata nel sistema operativo ed è gratuita. C’è Android 13 stock e sappiate che, essendo un device originale di Google, sarà sempre in prima linea per ricevere gli update del software e gli aggiornamenti del firmware.

Con una batteria che dura un giorno e che si adatta alle vostre esigenze, con uno schermo OLED da 6,1″ FHD+ con refresh rate di 90 Hz, una back cover elegante e un comparto fotografico con due sensori di punta, questo è il miglior smartphone che si possa acquistare con un budget inferiore ai 500€. Non dovrete pagare nemmeno le spese di spedizione; sono incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.