Questo è il miglior mediogamma da acquistare OGGI

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. No, non parliamo del famosissimo Nothing Phone (1), ma del neonato Google Pixel 6A.

Lo ammettiamo; il telefono di Carl Pei è davvero bello: l’interfaccia glifo rappresenta una vera novità nel settore della telefonia mobile però, avendo la testato a lungo, abbiamo riscontrato una particolarità. Dopo i primi due giorni, sparisce l’effetto novità quindi mi sembrerà di usare il solito smartphone di fascia media, molto scarno tra l’altro. L’interfaccia è infatti super minimal e a volte questa cosa da fastidio se siete abituati al software ricchi di Features e personalizzazioni.

Google Pixel 6a: un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Inoltre, il Phone (1) Costa 499€ di base, mentre il Google Pixel 6a ve lo portate a casa a 459 € con in omaggio le cuffiette Bluetooth pixel buds A. Fate attenzione perché quest’offerta terminerà fra due giorni o ad esaurimento scorte. Il risparmio in questo caso è pari a 100 €, praticamente il 17% rispetto al costo di listino che potreste avere acquistando i due prodotti separatamente.

Il prodotto di Google è eccezionale su tutti i fronti. Partiamo dal processore: si chiama Google Tensor ed è la mente del device. È un chip realizzato dall’azienda di Mountain View e presenta tantissime opzioni e smart pensate per il software fotografico. Il gadget è veloce e reattivo in ogni attività, dal social gioco mobile. Tra le altre cose, dobbiamo citare la batteria adattiva di Google pixel che dura più di 24 ore. Inoltre, il software apprende automaticamente le abitudini dell’utente e adatta la gestione energetica in base a ciò. Se proprio dobbiamo concludere il tutto, dobbiamo dire che c’è anche la ricarica veloce: pochi minuti sotto la corrente e il telefono vi durerà ore.

Gli auricolari invece sono piccoli ma potenti con un sound e davvero eccezionale. I driver sono da 11 mm personalizzati e offrono un suono di alta qualità a qualsiasi volume. C’è anche la cancellazione attiva del rumore.

Come detto in calce, vi consigliamo di effettuare presto l’acquisto se siete interessati a questa Combo. L’offerta è eccezionale e se amate il minimo (ma non troppo) esperienza “pure Google” Farà tutta la differenza del mondo.

