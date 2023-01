Questo è il miglior MacBook da acquistare OGGI su Amazon

Se state cercando un laptop leggero per la scuola, per l’università, per il lavoro, ma che sia anche potente, compatto e con un’autonomia degna di nota, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso – quanto vendutissimo – MacBook Air del 2020, il portatile fanless più richiesto del mercato.

Per chi non lo conoscesse, questo è uno dei PC più belli di sempre. Design senza tempo, sottile e leggero (poco più di 1,3 Kg), processore Apple Silicon M1 che fa girare anche i software più pesanti sempre fluidi e con una qualità impareggiabile, ma non solo. Sono tanti i motivi per cui sceglierlo, ma partiamo dal più elementare: il prezzo. Costa solo 969,00€ al posto di 1229,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del prodotto.

Acquistandolo su Amazon poi avrete, oltre al singolo anno di garanzia offerto da Apple, riceverete due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Pensate che potete anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis o con la piattaforma proprietaria di Amazon stessa. Infine, c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

MacBook Air (2020): laptop incredibile, prezzo assurdo

MacBook Air (2020) dispone di una batteria che consente di usarlo senza problemi per un giorno senza doverlo caricare. Apple dichiara 18 ore di autonomia con un utilizzo intenso (anche se molto varia dal vostro uso).

È potentissimo grazie al processore Apple Silicon M1 che offre prestazioni inarrivabili. La memoria unificata è da 8 GB e lo storage da 256 GB è un SSD super veloce. Insomma, il laptop è veloce e reattivo anche quando si fanno operazioni complesse. Il display invece, è un pannello Retina da 13,3 pollici LCD IPS: testi nitidi e colori brillanti. Compratelo oggi a soli 969,00€ al posto di 1229,00€ grazie agli sconti di Amazon.

