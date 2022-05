Questo è il miglior iPhone per YouTuber e content creator

Poche scuse: se siete dei content creatore e lavorate con i social, iPhone 13 Pro Max è lo smartphone che fa per voi. I motivi ve li elencherò fra pochissimo; intanto, dovete sapere che questo terminale è una bomba sotto tutti gli aspetti e si trova oggi disponibile su Amazon ad un prezzo davvero speciale. Certo, è elevato, ma vi assicuriamo che per quello che offre non ha rivali. A 1569,00€ c’è la versione Blue Sierra da 512 GB disponibile ancora per poche ore.

Grazie alle offerte di Amazon poi, c’è la consegna gratuita e immediata in 24 o 48 ore e in più potete godere di tutta l’assistenza di Amazon. Non di meno, avrete perfino la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis. Insomma, sarete tutelati al massimo.

iPhone 13 Pro Max: perché è ottimo per chi lavora con il web?

In primo luogo, è potentissimo e velocissimo, grazie al suo processore Apple Bionic A15 e al modem 5G incluso. Avrete anche ben 512 GB di memoria inclusa nel prezzo e non dimenticate che c’è un meraviglioso pannello ProMotion con refresh rate variabile fino a 120 Hz LTPO da 6,7 pollici. Bello è dir poco. Ed è fluido da impazzire.

C’è la selfiecam nel notch (adesso è più piccolo) e c’è anche un comparto foto/video da paura con stili fotografici, Cinema Mode, possibilità di girare video in 4K, slow-motion, HDR e molto altro ancora. Capite bene che non c’è nulla di meglio in circolazione.

E poi la sua batteria è mostruosa: ha un’autonomia infinita che vi porterà sempre fino a sera. Non dovrete preoccuparvi di rimanere “a secco” o di avere un powerbank con voi. Non vi servirà per alcun motivo.

È pesantino, ma il suo peso è giustificato dai materiali resistenti e dai componenti interni. Il vetro Ceramic Shield poi, vi garantirà una robustezza senza eguali. A 1569,00€ è da prendere: consideratelo come l’investimento numero uno per la vostra carriera da YouTuber.