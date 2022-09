Questo è il miglior iPhone da comprare OGGI

Di recente Apple ha annunciato i nuovi iPhone 14. La line-up è composta da quattro modelli, uno più frizzante dell’altro, ma c’è da dire che la versione basica da 6,1 pollici è quella meno interessante. Il Plus è stato sopravvalutato, anche da noi stessi. In realtà, i dati di vendita non danno ragione a questo prodotto e molti analisti affermano che il telefono non sta piacendo moltissimo. Addirittura, le spedizioni sono inferiori a quelle di iPhone 12 mini e 13 mini.

Ecco che quindi, a meno che non vogliate un Pro o un Pro Max, noi vi consigliamo di acquistare un “vecchio” iPhone 13, che poi vecchio non lo è affatto. Ha lo stesso SoC di iPhone 14, fotocamere identiche (anche se quelle nuove dovrebbero essere state leggermente migliorate), design invariato… perché spendere di più? Anche perché trovate la versione con 256 GB a soli 929,00€ su Amazon. Mica male, se pensate che iPhone 14 costa di listino 1029,00€ con 128 GB di storage interno.

iPhone 13: perché comprarlo oggi?

I motivi per acquistarlo potrebbero essere tanti e differenti fra loro; è un prodotto leggero ma potente, resistente grazie al suo vetro Ceramic Shield e ha anche uno schermo OLED da 6,1″ risoluto e ben definito. Si vede bene anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A15: è un chip potentissimo che poi, rispetto all’A16 Bionic, dispone di pochissime carenze. Riesce a far girare senza problemi anche le app più pesanti e il sistema gira fluido come non mai.

Se acquistate il device da Amazon riceverete tantissimi vantaggi; l’assistenza clienti è eccezionale e c’è anche la garanzia di Apple per un anno, mentre quella di Amazon dura due anni. I tecnici del supporto rispondono tutti i giorni, anche nei festivi, fino a mezzanotte. Le spese di spedizione sono incluse nel prezzo del dispositivo.

