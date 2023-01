Questo è il miglior iPhone che si possa comprare OGGI su Amazon (799€)

Se state cercando un nuovo iPhone da comprare oggi, vogliamo consigliarvi l’iPhone 13 del 2021. Qualcuno qui potrebbe dire: “un telefono vecchio di un anno e mezzo… e non è nemmeno un ricondizionato Best Buy come può essere l’iPhone XR o quello successivo“. Ebbene sì, non siamo impazziti. Il modello uscito a settembre 2021 è ancora oggi conveniente e interessante per una serie di motivazioni. In primo luogo dobbiamo ricordarvi che costa solo 799,00€ su Amazon e questo già basterebbe per farvelo amare. Ma non siamo contenti: ora vi spigheremo perché è davvero un gadget sensato al giorno d’oggi.

iPhone 13: perché acquistarlo?

Oltre al prezzo vantaggioso, iPhone 13 è un device praticamente identico al modello del 2022, iPhone 14. Presenta lo stesso design, lo stesso display, la batteria è pressoché simile, il processore non è cambiato… dunque perché spendere di più? Certo, si hanno un paio di features in più, si dispone anche di un sistema fotografico leggermente migliorato ma nulla di eclatante. Il vero upgrade lo si ha solo se si passa ad un Pro di nuova concezione… senza contare che bisogna poter giustificare la spesa. A cosa vi serve un Pro? Se non siete dei content creator e non ricercate l’ultimo modello in circolazione, vi basterà un semplicissimo iPhone 13 per avere tutto il necessario, comprese delle ottiche che girano in 4K HDR, realizzano video in Cinema Mode e scattano fotografie assurde anche al buio.

Amazon poi vi donerà tanti vantaggi esclusivi; consegna celere in pochissimi giorni, spedizione sempre gratuita, garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata e attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma ancora.

Vi è la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis e in più c’è, in casi estremi, il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. A 799,00€ è davvero un Best Buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.