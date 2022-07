Questo è il miglior iPad da acquistare per l'estate

Oggi giorno ci siamo imbattuti in una offerta che ci ha davvero conquistato stiamo parlando dell’ottimo iPad del 2021 con processore Apple bionic A13. È un dispositivo che per il suo costo contenuto è in grado di conquistare i cuori di tutti gli utenti, anche quelli più esigenti. Lo potete portare a casa a soli 307,00€, con spedizione gratuita inclusa nel prezzo. Volendo, c’è anche la possibilità di acquistarlo oggi e pagarlo in comode rate grazie al servizio di Credit line di Cofidis. Noi lo abbiamo definito “il tablet perfetto per l’estate” e ora vi spieghiamo anche perché.

iPad 2021, da usare sotto l’ombrellone

Sarà la voglia di estate, sarà il caldo torrido (o semplicemente la voglia di ferie), ma non possiamo non pensare al mare e al fatto che questo dispositivo sembra fatto apposta per la bella stagione. Essendo economico, non dovete preoccuparvi troppo di strapazzarlo e portarlo in ogni dove, dal lago alla montagna, ma anche sotto il sole di Gallipoli.

Lo schermo si vede bene, ma vi consigliamo di guardarlo sotto l’ombra perché se no i riflessi oscureranno la visuale. Tolto questo piccolo difetto, possiamo garantirvi che è un gadget pazzesco, perfetto per vedere le serie TV in completo relax ma anche i film o giocare a qualche titolo su Apple Arcade senza pensieri. Per esempio consigliamo a Call of Duty Mobil, il nostro nuovo gioco preferito, che ha una qualità degna di una consolle. Certo, non parliamo di una PlayStation, ma se pensate che non dispositivo così sottile potete giocare a dei videogames eccezionali… Capite bene che c’è quasi della magia.

E poi è così versatile iPad 2021 perché, al rientro dalle ferie o dalle vacanze, lui potrebbe diventare il vostro alleato nello studio o nel lavoro. Magari in abbinata ad una tastiera e alla Apple Pencil. È perfetto per prendere appunti, per studiare, ma anche per lavorare o scrivere articoli, la tesi è molto altro ancora. E non dovete almeno preoccuparvi della batteria; la sua autonomia ha dell’incredibile.

E poi, piccola chicca finale, vi ricordiamo che il caricatore in questo caso è incluso nella confezione al contrario degli iPhone che non lo presentano. Insomma, ci troviamo di fronte ad un re in miniatura, ad un tablet che per quello che fa dovrebbe costare almeno il doppio. Con la sicurezza il Touch ID infine, potrete dormire sonni tranquilli. A 307,00€ deve essere vostro, ma fate presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.