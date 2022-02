CallDigit svela il dock perfetto per il vostro Mac

Il nuovo Dock Thunderbolt 4 di CalDigit per MacBook Pro, iMac e laptop della mela in generale, è dotato di ben 18 porte. Se state cercando un prodotto che aumenti drasticamente la vostra produttività… non avete scelta. Questa è la miglior soluzione da scrivania.

Il miglior dock per Mac è questo

CalDigit ha presentato oggi il suo nuovo dock Thunderbolt Station 4 con 18 porte; non abbiamo mai visto un prodotto del genere con tanta tecnologia al suo interno. Per chi lavora seriamente ad alti livelli e vuole qualcosa di affidabile con tante porte per le sue periferiche… non ci sono parole. È semplicemente unico e noi ce ne siamo innamorati a prima vista.

Il dock presenta tre porte Thunderbolt 4, di cui una fornisce fino a 98 W di ricarica pass-through ai Mac compatibili, inclusi gli ultimi laptop Pro da 14 pollici e 16 pollici. È inoltre dotato di tre porte USB-C (3.2 Gen 2), cinque porte USB-A (3.2 Gen 2), slot per schede SD e microSD (UHS-II), una porta DisplayPort 1.4, una porta 2.5 Gigabit Ethernet, un jack di ingresso audio, un jack di uscita audio e un jack di ingresso/uscita audio combinato.

È anche compatibile con Mac e iPad dotati di porte Thunderbolt 3 o USB-C, con alcune funzionalità limitate a seconda del dispositivo.

Mentre il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici ha riportato molte porte, il dock può espandere ulteriormente la connettività e fungere da hub per il collegamento di display esterni, microfoni, cuffie, altoparlanti, casse ed altre apparecchiature. È ottimo soprattutto per chi ha un “vecchio” laptop della mela o un iMac da 24 pollici.

Quanto costa?

Sicuramente non poco. Viene proposto al prezzo di $ 359,95 negli Stati Uniti, £ 324,99 nel Regno Unito e 324,99€ da noi in Europa; il dock può essere ordinato tramite il negozio online di CalDigit a partire da oggi. L'azienda ha affermato che il dock verrà lanciato in altre regioni a metà marzo.

Cosa ve ne pare?

Personalmente, avendo un iMac da 24″ con 4 porte USB C, non vedevo l'ora di vedere un simile gadget per il mio AiO. Con questo prodottino potrò connettere in simultanea i miei HDD di backup, la SD, le casse, il microfono e potrò tanto altro ancora direttamente da qui, senza perdita di dati o paura che mi si scolleghino le periferiche.

Per chi ha fretta e vuole risparmiare, segnaliamo che su Amazon troviamo il modello precedente. Costa 269,69€ e si chiama Thunderbilt 4 Element Hub. Lo trovate qui.