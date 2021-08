Un drone per divertirti al massimo, indipendentemente dalla tua capacità di usare questi dispositivi: è semplicissimo da pilotare, semplificato proprio per permettere a chiunque di usarlo. Questo gioiellino ora lo prendi in gran sconto da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “SK9KX5DJ”. Lo prendi a 28€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratis. Sii rapido però, pochissimi coupon attivabili.

Eccellente drone in gran sconto su Amazon

Un prodotto che ti colpisce per l'estetica e ti sorprende quando inizia a volare. Semplice da usare, puoi volare anche di notte. Infatti, ci sono delle luci a LED che ti permetteranno di avere sempre il dispositivo sotto controllo.

Dotato di una serie di funzionalità, il controller ti consente di gestirlo in modo semplice: non perdere tempo per capire come usarlo, sfruttalo solo per divertirti. Mentre sei in volo, non dimenticare di fare foto e video da conservare: panorami mozzafiato, ottenuti con riprese che puoi fare solo a grandi altitudini. La batteria ti offre fino a 10 minuti di volo continuo e poi bastano 40 minuti per la ricarica.

Quando finisci di usarlo, ripiegalo e sistemalo nell'apposita custodia che ti arriverà in omaggio con il drone (oltre naturalmente al controller). Approfitta ora dei super sconti Amazon del momento: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “SK9KX5DJ”. Lo porti a casa a 28€ appena e risparmi il 50%!

Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma sii rapido: i coupon attivabili sono ancora pochissimi.

