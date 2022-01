Questo controller PS4 economico a 33€ è IMPERDIBILE su Amazon

Sei in cerca di un controller PS4 economico da affiancare a quelli che possiedi già? Questa offerta di Amazon.it allora farà sicuramente a caso tuo, dato che permette di portarti a casa un ottimo pad compatibile a soli 33€!

Per ottenere lo sconto aggiuntivo infatti ti basta spuntare la casella “Applica Coupon” per ottenere un'ulteriore decurtamento del 15% sul prezzo finale. Lo sconto ti verrà applicato al momento del pagamento ed è valido fino al 31 gennaio 2022!

Scopriamo questo controller PS4 economico premiato con ottime recensioni

Il Jamswall Professional è un ottimo controller economico compatibile con PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, ma anche PC se utilizzate un cavo USB. Il pad su console funziona comunque senza filo grazie alla sua tecnologia bluetooth e alla batteria integrata ricaricabile che permette di giocare fino a 7 ore consecutive.

Il controller è dotato di tutte le caratteristiche principali del DualShock 4 ufficiale: altoparlante integrato, jack per le cuffie stereo da 3.5mm, touchpad sulla parte frontale, pulsante home, motori a doppia vibrazione e tecnologia di rilevamento del movimento a 6 assi.

Il design ergonomico e il peso leggero sono studiati per garantire il massimo comfort durante le fasi di gioco, compresa la presenza di una superficie antiscivolo che si rivela utile specialmente per le sessioni di lunga durata.

Insomma, questo controller PS4 economico può essere quello che fa par te se sei alla ricerca di un sostituto del tuo pad ufficiale o di un secondo accessorio per giocare in compagnia di familiare o di un amico. Non perderti allora questa offerta di Amazon.it!