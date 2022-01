Questo concept di iOS 16 ci fa sognare (FOTO)

La schermata di blocco dell'iPhone ha subito davvero poche modifiche al design nel corso degli anni, ma non è mai stata davvero sfruttata a dover. Ecco cosa dovrebbe introdurre Apple con iOS 16.

Cosa vogliamo vedere con iOS 16?

Facciamo un passo indietro: con iOS 5, Apple ha migliorato il modo in cui vengono visualizzate più notifiche. In iOS 6, hanno introdotto la scorciatoia persistente della fotocamera. In iOS 8, le notifiche hanno ottenuto le famigerate “risposte rapide”. iOS 10 ha introdotto i widget con un rapido scorrimento verso sinistra. L'ultimo grande cambiamento è arrivato con iOS 11, quando la mela ha aggiunto due scorciatoie touch e ha unito la schermata di blocco con il Centro notifiche.

Ma eccoci arrivati al 2022 e la schermata di blocco non è ancora veramente personalizzabile come si vorrebbe. Inoltre, non è neanche lontanamente proattiva come altre aree del sistema operativo che sono state aggiornate nel corso degli anni.

Orologio ridisegnato

L'orologio nella parte superiore della schermata di blocco è rimasto quasi lo stesso da quando Apple è passata al font San Francisco nel 2015 con iOS 9. È ancora digitale e non ha alcun miglioramento visivo.

Ci sono molte cose che si potrebbero fare qui, ma i colleghi di 9to5Mac hanno proposto due design differenti. Un nuovo orologio analogico semplicemente basic, ma affascinante.

Potrebbe semplicemente fluttuare sopra le notifiche e cambiare colore in base allo sfondo. L'orologio digitale potrebbe adottare il font San Francisco Rounded per fornirgli un nuovo aspetto sottile, mentre la data sottostante potrebbe essere completamente in maiuscolo con una maggiore crenatura. Questi hanno un'estetica più bella e moderna.

Scorciatoie personalizzabili

Questo è qualcosa che le persone chiedono a gran voce da molto tempo ormai. Apple non ama consentire agli utenti di personalizzare i propri dispositivi, quindi dubitiamo che la società consentirebbe mai agli utenti di avviare un'app di terze parti dalla schermata di blocco utilizzando queste shortcuts. Sarebbe bello però poterle sostituire a proprio piacimento almeno con i software di sistema (calcolatrice, fotocamera, torcia e altro).

Il designer di 9toMac suggerisce anche di aggiungere la possibilità di mostrare quattro scorciatoie sulla schermata di blocco anziché due.

Widget proattivi

I widget sono ottimi sulla schermata iniziale dell'iPhone, ma potrebbero essere utilizzati in più posti. E se le notifiche potessero far emergere widget per avvisi proattivi? L'app meteo potrebbe dare un rapido accesso ad un widget di previsione oraria se avvisa che sta per iniziare a piovere. Quando si potrebbe ricevere un avviso per gli eventi principali del calendario, per le riunioni e molto altro ancora.

Questi widget potrebbero essere annidati all'interno dei moduli di notifica direttamente sulla schermata di blocco in linea con altri. E non ci sarebbe bisogno di cambiare il loro design da parte degli sviluppatori.

Always On Display

Una caratteristica che manca a iOS è una modalità di visualizzazione sempre attiva. I dispositivi Android ce l'hanno da anni, ma è finalmente giunto il momento per Apple di sposare questa feature. I melafonini hanno display straordinari con frequenze di aggiornamento variabili.

Un display sempre attivo per iPhone potrebbe visualizzare l'ora, la data, la batteria, gli indicatori di rete e lo stato di blocco. Apple potrebbe aggiungere anche le notifiche qui. Tuttavia, potrebbe comportare un leggero aumento del consumo della batteria del device.

Riassunto mattutino

Il vostro iPhone può attualmente offrire un riepilogo delle notifiche alla fine della giornata. L'azienda sta persino riprogettando questa interfaccia utente in iOS 15.2, che è in fase di sviluppo.

Il designer Ortolani di 9to5Mac propone un riepilogo mattutino davvero innovativo che combinerebbe il riepilogo con le notifiche proattive dei widget.

Vi segnaliamo che i concept render sono stati realizzati da Parker Ortolani (@ParkerOrtolani).

Concept: It's beyond time to supercharge the iPhone's lock screen https://t.co/nGYJOePGnR by @parkerortolani — 9to5Mac.com (@9to5mac) January 11, 2022

Che ne pensate? Vi piacciono?