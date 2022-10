Questo caricatore a 12€ porta il Magsafe su TUTTI gli smartphone (-60%)

Questo sistema di ricarica rapida per auto è un portento. Infatti, non solo è perfettamente compatibile con il sistema di ricarica Magsafe per auto, ma può aggiungerlo a qualsiasi modello di smartphone tu abbia. Infatti, arriva a casa con uno speciale accessorio da montare all’interno della cover del tuo dispositivo. A quel punto, potrai usarlo come supporto e anche per ricaricare il tuo dispositivo. Il bello è che, grazie ai fortissimi magneti, questo gadget regge un peso di 1,6KG.

Complice un golosissimo sconto del 60%, puoi portarlo a casa a 12€ appena invece di 29,99€. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Ricarica rapida in auto: Magsafe per tutti gli smartphone

Se possiedi un modello di iPhone a partire dal 12 in poi, potrai sfruttare il sistema integrato nel dispositivo. Diversamente, basterà applicare nella cover l’accessorio che arriverà in omaggio con il dispositivo: in un attimo, lo renderai perfettamente compatibile con il celeberrimo sistema di Apple, anche se si tratta di un vecchio melafonino oppure di uno smartphone Android.

I 18 potenti magneti che compongono l’anello dove si appoggia il dispositivo, rendono questo sistema in grado di reggere fino a un peso di ben 1,6KG. Non ci saranno pericoli di caduta. Tutto quello che occorre, se vuoi sfruttare anche la ricarica, è che il tuo smartphone supporti la ricarica wireless. A quel punto, il gioco è fatto.

Un prodotto super semplice da utilizzare, praticamente universale e di alta qualità. Non perdere l’occasione di portarlo a casa in sconto del 60% da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 12€ circa appena. Con questo caricatore per auto, il Magsafe puoi usarlo su qualsiasi smartphone! Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.