Questo Caricabatterie Rapido Premium CROLLA a 23€ grazie al COUPON del 45%!

Hai mai desiderato un caricabatterie che possa gestire tutti i tuoi dispositivi contemporaneamente senza compromettere la velocità di ricarica? Ora puoi farlo con il Caricabatterie Rapido KOVOL 65W GaN, attualmente in vendita su Amazon con un Coupon incredibile del 45%, portando il prezzo a soli 23,64€ invece di 42,99€. Un’affare da non perdere per chi cerca potenza e versatilità.

Caricabatterie Rapido KOVOL 65W GaN: tutte le caratteristiche

Questo caricabatterie compatto e leggero offre una potenza di uscita massima di 65W, rendendolo ideale per smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici. Con tre porte USB-C, hai la possibilità di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, senza compromettere la velocità di ricarica.

La tecnologia di assegnazione di alimentazione intelligente distribuisce la potenza in modo uniforme tra i dispositivi collegati, evitando sovraccarichi e garantendo una ricarica efficiente. Inoltre, il caricabatterie è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, rendendolo la scelta perfetta per chi ha molteplici dispositivi da caricare.

Potenza di uscita di 65W

Tre porte USB-C

Tecnologia di assegnazione di alimentazione intelligente

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi

Il Caricabatterie Rapido KOVOL 65W GaN è progettato per offrire una ricarica simultanea ad alta velocità, alimentando fino a due dispositivi contemporaneamente con uscite PD da 45W e 20W. Che tu stia caricando il tuo laptop, telefono o tablet, questo caricabatterie offre prestazioni eccezionali.

Con un design compatto 4 in 1, questo caricabatterie è poco ingombrante e si adatta facilmente a borse o bagagli. Grazie alla tecnologia GaN III, puoi goderti un’esperienza di ricarica sicura ed efficiente, con protezione contro il surriscaldamento per la massima tranquillità.

Non perdere l’opportunità di ottenere il Caricabatterie Rapido KOVOL 65W GaN a soli 23,64€ invece di 42,99€. Rendi la tua esperienza di ricarica più efficiente, veloce e conveniente oggi stesso!