Questo Braccio per Monitor migliorerà il tuo modo di stare al PC!

Spesso sottovalutato, un braccio per monitor può rivelarsi un vero e proprio game changer. Questo perché permette di regolare l’altezza e l’inclinazione del monitor in modo preciso, adattandolo perfettamente alla tua postura e alle tue esigenze, ma non solo! Quest’oggi, con soli 31,58€ potrai far tuo il modello di Invision caratterizzato da una qualità al top.

Tutte le caratteristiche del braccio per monitor

Il supporto MX200 di Invision rappresenta il frutto della ricerca tecnologica nel campo dei supporti per monitor. Progettato con cura e attenzione alle esigenze degli utenti, è stato ideato per offrire comfort e piacere durante l’utilizzo, sia lavorativo che non.

L’MX200 si distingue per la sua solidità, leggerezza e flessibilità. Grazie al suo design, favorisce una postura corretta e consente una personalizzazione degli angoli di visione, garantendo un utilizzo ottimale dello spazio sulla scrivania.

Montare lo schermo su questo supporto non solo migliora l’aspetto estetico, ma può anche favorire una postura migliore durante l’utilizzo, offrendo una regolazione precisa degli angoli di visione e contribuendo al benessere complessivo dell’utente.

Invision è un’azienda che si impegna an che nella sostenibilità ambientale, come dimostra la certificazione Carbon Neutral. L’impegno per la sostenibilità si traduce nella riduzione dei materiali di scarto in plastica dagli imballaggi e nella diminuzione delle emissioni in tutta la filiera produttiva.

Il brand offre inoltre una garanzia di 2 anni che ti permetterà di stare completamente tranquillo sulla qualità di questo braccio per monitor.

Scopri la comodità di avere un braccio per monitor e fai tuo questo di Invision per soli 31,58€ al posto dei classici 49,99€!