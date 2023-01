Questo ASSURDO gadget rende smart qualsiasi dispositivo USB (12€)

Ok, con una normale presa smart puoi rendere intelligente molti oggetti che hai in casa, ma non quelli la cui alimentazione è di tipo USB. Come si fa con la lampada, il ventilatore e le altre periferiche? Semplice: si cerca la soluzione, che è questo utilissimo gadget, unico nel suo genere. Si tratta di un compattissimo adattatore, che basta porre fra l’alimentatore e il cavo per rendere subito il prodotto collegato intelligente.

Da quel momento in poi, puoi controllare la tua periferica utilizzando l’applicazione per smartphone o anche la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google. Un dispositivo incredibilmente semplice da configurare, firmato dal celeberrimo brand Sonoff. Adesso è anche in gran sconto su Amazon e puoi portarlo a casa a 12€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Veramente una soluzione super efficace. L’ideale per la marea di dispositivi, che ormai vengono ricaricati o alimentati tramite porta USB. Non solo potrai renderli intelligenti, ma – se ci pensi – è anche una valida soluzione per evitare l’usura della batteria di alcuni oggetti perennemente collegati alla corrente. Puoi programmare la loro alimentazione, così da permettere alla batteria di scaricarsi senza rovinarsi.

Super semplice da utilizzare, la configurazione è facilissima e intuitiva. Puoi rapidamente abbinarlo a Internet tramite WiFi e – da quel momento in poi – la tua periferica USB sarà smart e la potrai gestire tramite smartphone oppure sfruttando gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo gadget particolarissimo a prezzo ridicolo su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per prenderlo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.