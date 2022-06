Questo aspirapolvere aspira anche i liquidi e costa 19€: una BOMBA

Tutta la qualità di Ariete riassunta nel portentoso aspirapolvere portatile Wet&Dry. Come il nome suggerisce, questo gioiellino è in grado di aspirare senza problemi tanto i detriti solidi quanto quelli liquidi: perfetto da avere in cucina!

Dotato di batteria integrata ricaricabile, funziona anche assolutamente senza fili. Insomma, un prodotto completo, perfetto e diverso dagli altri. Viene spontaneo pensare che abbia un costo di acquisto importante, ma – fortunatamente – a questo ci pensano le promozioni Amazon. Adesso hai la possibilità di portarlo a casa a 19,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Aspirapolvere portatile solidi e liquidi a prezzo pazzesco su Amazon

Un prodotto super compatto e maneggevole, complice il funzionamento senza fili. Puoi sfruttarlo per eliminare in modo efficace non solo i detriti solidi, ma anche i liquidi, che riesce a gestire senza alcun problema. Il filtro è anche smontabile: puoi lavarlo sotto il rubinetto così da averlo sempre super pulito.

Un prezioso alleato per i piccoli disastri in cucina, ma non solo. Puoi sfruttarlo praticamente ovunque, anche in auto, grazie all’estrema maneggevolezza della quale è dotato.

Un brand come Ariete, leader nel settore degli elettrodomestici, non ha bisogno di presentazioni. Se a questo ci aggiungi un prodotto con prestazioni particolari e decisamente utili, come questo aspirapolvere senza fili compatto, allora l’affare è servito.

Accaparratelo adesso da Amazon a 19,99€ appena: completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.