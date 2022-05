Questo accessorio carica TUTTI i tuoi device e costa POCHISSIMO

Da quando i vari produttori di telefonia mobile hanno iniziato a rimuovere i caricatori dalle confezioni dei telefoni, il mercato degli accessori come charger, adattatori, spinotti vari ed eventuali, è aumentato a dismisura. Tuttavia, vi consigliamo questo gadget di Spigen che è semplicemente unico ed è un Best Buy su Amazon.

Parliamo di un caricatore multiporta da ben 65W, con quattro porte per la ricarica USB 3.1, spinotto per la presa a muro italiana e molto altro ancora. Oggi lo trovate a soli 54,99€ su Amazon.

L’accessorio perfetto è di Spigen

Il marchio non ha certo bisogno di presentazioni: lo conosciamo tutti. Spigen è un’azienda leader nel settore e realizza articoli tech, custodie e accessori di ottima fattura e semplici da utilizzare.

Gode della ricarica ad altissima velocità: ben 65W con tecnologia 3D PCB che permette prestazioni uniche in un form factor compatto. Può caricare un MacBook Pro da 13″ in soli 43 minuti. La ricarica è ben ottimizzata e permette la carica di 4 prodotti in simultanea. Per i telefoni di Apple pul fornire fino a 18W invece.

Addio al disordine: questo accessorio vi farà risparmiare spazio e vi eviterà l’acquisto di mille adattatori per tutti i numerosi terminali tech che abbiamo con noi.

Essendo dotato di porte USB A e USB C è compatibile con tutti i cavi presenti in circolazione e con tutti i dispositivi: iPad, iPhone, telefoni Android Samsung, OnePlus, Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo ma anche computer come MacBook, Dell, Lenovo, Surface e molto altro ancora.

A soli 54,99€ con spedizione gratuita vi assicuriamo che è un Best Buy e risolve tutti i problemi possibili ed immaginabili. Approfittatene prima che terminino le scorte o che finisca la promozione su Amazon.

Se loo provate, non dovrete più preoccuparvi di nulla; personalmente l’ho comprato da diverso tempo e lo uso per la ricarica del mio iPhone, iPad, AirPods SE e Apple Watch. Con un solo device, ho tutto sotto controllo.