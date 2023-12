Questi Speaker Pioneer sfiorano il MINIMO STORICO

Gli speaker di altissima qualità Pioneer DJ DM-40D sono i protagonisti di quest’offerta Amazon. Grazie allo sconto del 33%, infatti, arrivano a costare solo 120,03€ invece del prezzo di lisino di 179,00€!

Pioneer DJ DM-40D: eleva la tua esperienza audio

I DM-40D sono potenziati da un nuovo amplificatore di classe D, erogando una potenza di uscita di 50 watt RMS per ogni canale. Questo assicura un suono bilanciato e potente anche a volumi elevati. Grazie al woofer da 4 pollici, i bassi sono profondi e ben definiti, mentre il tweeter da 1 pollice offre una riproduzione nitida e precisa delle alte frequenze.

Pensati per essere utilizzati sia da DJ che da produttori musicali, i DM-40D presentano due modalità audio specializzate. La modalità DJ, ottimizzata per la musica da club, mette in risalto bassi e alte frequenze. La modalità di produzione, invece, è ideale per la creazione musicale, enfatizzando medi e alte frequenze.

Con connessioni versatili, i DM-40D sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi. Le porte RCA e mini jack consentono di collegare console DJ, mixer, laptop e schede audio. La presa per cuffie sul pannello frontale semplifica il collegamento per il cueing o la registrazione.

Realizzati con materiali di alta qualità, i DM-40D sono costruiti per durare. Il robusto cabinet in MDF e la griglia in metallo proteggono i driver da eventuali danni. Le dimensioni compatte e il peso leggero (5,5 kg per unità) rendono questi altoparlanti facili da trasportare e adattabili a qualsiasi ambiente. Non dimentichiamo come Pioneer sia, poi, uno dei migliori marchi produttori di dispositivi audio: una vera certezza in questo campo.

Eleva il tuo ecosistema sonoro alla massima potenza con questi speaker Pioneer DJ DM-40D scontati a soli 120,03€!

