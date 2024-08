Questi auricolari Xiaomi venduti da Amazon costano solo 15,99€: sono un BEST BUY

Chi è alla ricerca di nuovi auricolari Bluetooth può ora puntare sugli ottimi Xiaomi Redmi Buds 4 Active, proposti al prezzo scontato di 15,99 euro, con un taglio di prezzo del 47% rispetto al listino. Gli auricolari sono venduti e spediti da Amazon e possono essere acquistati premendo sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Active: sono gli auricolari da prendere oggi

I Redmi Buds 4 Active sono ottimi auricolari Bluetooth, in grado di offrire prestazioni eccellenti a fronte di un costo davvero ridotto. Il rapporto qualità/prezzo è al top. Tra le caratteristiche troviamo il supporto al Bluetooth 5.3, per il collegamento veloce con qualsiasi dispositivo (c’è anche il supporto Fast Pair specifico per gli smartphone Android) oltre alla riduzione del rumore in chiamata, per ottenere un audio sempre ottimale. Da segnalare la certificazione IPX4 oltre alle gesture, con i comandi touch sugli auricolari. Per quanto riguarda l’autonomia, con una sola carica, gli auricolari garantiscono 5 ore di utilizzo che diventano 28 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli auricolari Redmi Buds 4 Active di Xiaomi con un prezzo scontato di 15,99 euro. Gli auricolari sono venduti direttamente da Amazon. Per sfruttare la promozione in corso è possibile premere sul box qui di sotto e poi aggiungere le cuffie al carrello. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.