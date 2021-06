Finalmente in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon, gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 sono auricolari che – 13,99€ appena su Amazon – di norma non è possibile comprare. Belli e potenti, finiranno subito: riuscirai ad accaparrarteli?

Xiaomi: eccellenti auricolari in super offerta

Niente, a questo gioiello manca niente. Il design è pensato per chi ama lo stile minimal: piccoli e con un'architettura in ear, si piazzano nelle orecchie e ti garantiscono la migliore stabilità possibile.

Usa il Bluetooth 5 per collegarli a smartphone, tablet, PC e altri dispositivi compatibili. Godi della migliore qualità per la musica, ma non limitarti a questo: grazie ai microfoni incorporati, potrai sfruttarli anche per parlare al telefono. Ti dirò di più: puoi sfruttare i comandi touch per controllare tutto dalle cuffiette, senza dover prendere lo smartphone, o qualsiasi altro device al quale li avrai collegati.

So bene a cosa pensi: l'autonomia energetica. Beh, lascia che ti rassicuri: grazie alla custodia di ricarica, godi di una durata della batteria decisamente buona.

Un paio di auricolari TWS, gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2, che a 13,99€ non puoi perderti: considera che è un prezzo ancor più basso del Prime Day! Per questo so che dureranno pochissimo: controlla se ci sono ancora e completa il tuo ordine, le scorte sono limitate.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

