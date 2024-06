Questi auricolari SCONTATI al 38% ti regalano 50h di musica (49€)

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3 sono consigliatissimi per chi cerca cuffiette di alta qualità e con una lunga durata della batteria: ideali per l’uso quotidiano, anche in movimento. Questi auricolari true wireless si distinguono per la straordinaria potenza del suono, oltre che per il design leggero ed ergonomico, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon: con un maxi sconto del 38%, puoi acquistare subito gli auricolari Soundcore Life P3 per soli 49 euro invece dei normali 79 euro.

Minimo storico per questi gli auricolari Soundcore

Gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3 offrono un audio cristallino e privo di interferenze grazie alla tecnologia avanzata di cancellazione del rumore e ai driver da 11 mm. La modalità BassUp, attivabile tramite l’app dedicata, consente di potenziare i bassi per un’esperienza musicale ancora più coinvolgente.

Dotati di sei microfoni e di un algoritmo dedicato alla riduzione dei rumori di fondo, questi auricolari garantiscono una qualità vocale eccellente durante chiamate, videochiamate e streaming. Inoltre, la custodia di ricarica inclusa nella confezione fornisce fino a 50 ore di autonomia, rendendo questi auricolari perfetti per l’uso prolungato fuori casa.

Restano poche unità disponibili: metti nel carrello oggi stesso gli auricolari Bluetooth Soundcore Life P3, approfittando di un risparmio pari a ben 30 euro, e li riceverai con consegna gratuita e veloce.