Questi auricolari Lenovo sono ASSURDI: 14€, bombetta

I Lenovo LP1S sono un paio di auricolari TWS eccezionali, che porti a casa a prezzo assurdo adesso. Dotati di eccezionale audio, ottima autonomia energetica e perfetti per le telefonate, adesso puoi portarli a casa a 14€ circa appena da Aliexpress e non solo. Completa l'ordine rapidamente e godi anche di spedizioni assolutamente gratis.

Lenovo: eccezionali auricolari in sconto

Un design spettacolare, elegante e raffinato. L'architettura in ear delle singole cuffiette, ti garantisce perfetta aderenza alle orecchie, così da non rischiare di perderle nemmeno durante un allenamento sportivo.

La presenza del Bluetooth 5.0 non è da trascurare: puoi collegarli allo smartphone (oppure ad altri dispositivi compatibili) e godere di eccezionale stabilità anche a diversi metri di distanza.

Musica in alta qualità, ma anche pieno supporto durante le conversazioni telefoniche: sentirai benissimo l'interlocutore e lui sentirà te, grazie alla presenza di doppio microfono.

Per finire, come trascurare l'ottima autonomia energetica, che ti garantisce una piena giornata di utilizzo intenso, senza dover ricorrere alla ricarica. Quando serve, baserà collegare il tuo wearable attraverso la porta USB C e in pochissimo saranno nuovamente pronti all'uso.

Non perdere l'occasione di portare a casa un paio di auricolari di un ottimo brand come Lenovo al prezzo di un prodotto base di gamma: completa subito l'ordine da Aliexpress per averlo a 14€ circa appena (in edizione bianca, 15€ circa in versione nera). Sii rapido e potrai godere anche di spedizioni assolutamente gratis.