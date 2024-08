Questi auricolari Bluetooth Sony sono al minimo su Amazon: costano meno di 40€

Gli auricolari Sony WF-C500 sono in offerta su Amazon e sono ora acquistabili al prezzo scontato di 39,99 euro, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. La promozione, compatibile anche con il pagamento in 5 rate senza interessi, consente l’acquisto delle cuffie TWS di Sony al miglior prezzo di sempre per alcune colorazioni (ma le altre colorazioni sono scontante all’ottimo prezzo di 46,99 euro). Rispetto al listino si tratta di uno sconto del 60%. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Sony WF-C500: un best buy tra gli auricolari Bluetooth

Le Sony WF-C500 sono eccellenti cuffie true wireless, con un rapporto qualità/prezzo al top e tanti punti di forza da sfruttare. Tra le funzionalità troviamo il supporto al collegamento Fast Pair con Android e Swift Pair con computer Windows ma gli auricolari possono essere abbinati via Bluetooth a qualsiasi altro prodotto che supporta questa tecnologia. Da segnalare anche un’eccellente autonomia, con 10 ore di utilizzo con una sola carica della batteria integrata e altre 10 ore di utilizzo extra garantite dalla custodia.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli auricolari Sony WF-C500 con un prezzo scontato di 39,90 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per sfruttare l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto. L’offerta, che consente di acquistare gli auricolari al prezzo minimo storico, terminerà a breve.