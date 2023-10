Questi auricolari Bluetooth di Xiaomi costano appena 17,99€ su Amazon

Per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è oggi una nuova offerta Amazon da cogliere al volo: le Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono disponibili in offerta al prezzo scontato di 17,99 euro, con la possibilità di scegliere tra la versione bianca e la versione nera. Per accedere all’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite in offerta a un ottimo prezzo su Amazon

Le Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth con supporto al Bluetooth 5.3, per un collegamento efficienze e senza interferenze, e con un’autonomia di lunga durata (5 ore con una carica e 20 ore considerando anche la carica aggiuntiva della custodia).

Tra le specifiche c’è un driver dinamico da 12 mm. Da notare anche la possibilità di utilizzare i comandi touch per la gestione della musica. Gli auricolari di Xiaomi includono la certificazione IP54. Da notare che i singoli auricolari sono molto leggeri (pesano appena 3,9 grammi) e si adattano molto bene, grazie a un design specifico, all’orecchio.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le Redmi Buds 4 Lite al prezzo scontato di 17,99 euro. L’offerta è disponibile cliccando sul box qui di sotto e raggiungendo la pagina Amazon dello smartphone, dove scegliere poi la colorazione desiderata. Lo sconto resterà valido solo per un breve periodo di tempo.

