Questi auricolari Bluetooth di Sony sono in SUPER OFFERTA su Amazon (-50%)

È il momento di acquistare i Sony WF-C500: gli auricolari Bluetooth della casa nipponica sono protagonisti di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 49,99 euro invece di 99,99 euro, beneficiando così di uno sconto del 50%. La promozione si estende a tutte le colorazioni degli auricolari (nero, bianco, verde e arancione) permettendo agli utenti di scegliere la versione desiderata, senza alcuna differenza di prezzo. Gli auricolari Sony sono venduti e spediti da Amazon. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Sony WF-C500: auricolari Bluetooth di qualità con un prezzo contenuto

I Sony WF-C500 hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo, a partire dal supporto Fast Pair e Switf Pair, per il collegamento rapido a dispositivi Android e Windows. Il collegamento Bluetooth è stabile e caratterizzato da un consumo ridotto, anche grazie al nuovo chip integrato negli auricolari.

Il suono, sempre di alta qualità, è personalizzabile tramite l’app Sony Headphones Connect. Da segnalare la possibilità di sfruttare la protezione IPX4. Anche l’autonomia è ottima con un totale di 20 ore di utilizzo considerando anche la custodia. Con una sola carica della batteria integrata ci sono ben 10 ore di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare i Sony WF-C500 al prezzo scontato di 49,99 euro invece che 99,99 euro. Lo sconto del 50% si applica a tutte le colorazioni degli auricolari, garantendo agli utenti maggiori possibilità di scelta. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.