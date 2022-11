Questi 7 gadget tech WOW costano meno di 10€ su Amazon (ma per poco)

Scegli adesso il tuo gadget tech preferito. Queste 7 chicche costano tutte meno di 10€ su Amazon in questo momento. Le spedizioni sono anche veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione però: è una manciata di occasioni a tempo, tutte soggette a variazioni di prezzo o esaurimento scorte.

Fascia con auricolari Bluetooth a 6,29€ : puoi indossarla per dormire, coprendo gli occhi, o mentre fai sport, posizionatola fra i capelli. Abbinala in Bluetooth allo smartphone e ascolta la musica che ti piace di più mentre ti rilassi o fai una corsa. A questo prezzo finirà subito.

Sistema di vivavoce per auto a 8,43€: l’ideale per avere un vero e proprio sistema di vivavoce anche nelle automobili dove non è previsto. Lo abbini allo smartphone tramite Bluetooth ed è subito pronto all’uso. Dotato di batteria integrata ricaricabile, lo usi senza il vincolo dei cavi.

Un ingegnoso sistema per rendere “smart” la vecchia autoradio a 7,99€. Lo inserisci nella porta accendisigari, selezioni sulla vecchia radio la frequenza FM che vedi sullo schermo ed hai finito la configurazione. Da quel momento in poi, puoi collegare il tuo smartphone in Bluetooth per ascoltare musica o parlare al telefono in vivavoce. Hai anche 2 porte USB: una per la ricarica rapida e una anche per collegare memorie esterne e riprodurre la musica che c’è a bordo.

Una presa smart compatta per rendere intelligente qualsiasi oggetto a 7,60€ (sconto 60%, attiva il coupon in pagina). Grazie a lei, che configuri in un attimo tramite applicazione per smartphone, puoi velocemente rendere smart qualsiasi oggetto che hai in casa. Dal forno alla macchina del caffè elettrica, passando per lampade (magari vintage). Gestisci tutto da smartphone oppure usando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home.

Multipresa 3 in 1 compatta a 8,99€ (per averla, spunta il coupon in pagina e applica il codice “8LFNAR8L” prima di pagare). Perfetta per avere un po’ di prese dove c’è pochissimo spazio: da una presa a muro ne genera 3, di cui due di tipo USB. Oggetto esteticamente molto gradevole.

Speaker Bluetooth compattissimo a forma di TV, lo prendi a 8,04€. Un gadget simpaticissimo da abbinare a smartphone o tablet per ascoltare un po’ di musica ovunque desideri. Bello da vedere, è dotato di batteria integrata ricaricabile.

Per finire, un mini PC di diagnostica per auto a 9,99€. Lo colleghi alla porta OBD II della macchina e poi in Bluetooth a smartphone o PC. Tramite applicazione, leggi un sacco di informazioni relative alla macchina, inclusi eventuali codici di errore, che puoi risolvere. A mio avviso, uno strumento che dovremmo avere tutti nel cruscotto e usare all’occorrenza.

Hai scelto il tuo gadget tech preferito a meno di 10€ da Amazon? Le spedizioni, nel momento in cui ti segnalo i gadget, sono veloci e gratuite per i clienti Prime. Attenzione però: si tratta di occasioni a tempo limitato. Se aprendo un link, il prezzo non corrisponde, allora la promozione è già finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.