Questi 5 prodotti tech a meno di 10€ fanno GIRARE la testa (Amazon)

Ci sono cose che proprio non ti aspetti di poter portare a casa investendo pochi spiccioli. Esattamente come questi 5 prodotti tech, che da Amazon puoi prendere a meno di 10€. Addirittura, se sei abbonato ai servizi Prime, puoi godere di spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Pronto? Eccoli tutti (l’ultimo è il mio preferito!)

Un bel mouse wireless del celeberrimo brand Trust, super compatto e portatile. Dotato di rotella per lo scrolling, ma anche di pulsante per regolare i DPI, puoi portarlo a casa a 7€ appena, grazie allo sconto del 46%.

Sempre da Trust, un paio di speaker audio, perfetto per il tuo PC. Semplicissimo il collegamento, basta inserire il jack audio da 3,5 millimetri nell’apposita porta. La coppia la porti a casa a 7,99€.

Un ottimo caricatore compatto da parete con massima partenza di 30W e doppio ingresso: uno di tipo di USB C e uno USB A. Alta qualità e ricarica super rapida, lo prendi a 9,99€ appena (sconto del 50%)

Questo nell’hub USB è perfetto per moltiplicare gli ingressi del tuo PC, passando da uno a ben quattro. Una delle porte è compatibile con lo standard 3.0, super veloce. Compatto e costruito con ottimi materiali, puoi prenderlo a 6,23€: spunta il coupon in pagina (se ancora attivo) e completa l’ordine al volo.

Per finire, una chicca. Questo dispositivo è perfetto per portare a nuova vita le tue videocassette. Infatti, ti basterà collegarlo al videoregistratore (o alla tua vecchia videocamera) e al PC, per digitalizzare quello che c’è sulle VHS. I tuoi ricordi diventeranno digitali e dureranno per sempre. Puoi portare a casa questo utilissimo dispositivo a 8,99€ appena.

Avevo ragione o no? Questi 5 prodotti tech, ora a meno di 10€ su Amazon, fanno proprio girare la testa! Impensabile siano così economici e non solo. Infatti, se sei abbonato ai servizi Prime, li ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

