Queste cuffiette JBL costano meno di 5 euro su Amazon (-50%)

Ti segnaliamo un’offerta da non perdere su delle cuffiette di qualità, ma incredibilmente economiche. Parliamo delle JBL T110 che grazie al 50% di sconto possono essere tue a soli 4,99 euro, con spedizione Prime inclusa.

Cuffie JBL T110 in offerta: le caratteristiche

Nonostante le loro ridotte dimensioni e il prezzo ultra contenuto, le cuffie JBL T110 garantiscono un’esperienza sonora di alta qualità con bassi potenti e profondi. Sono dotate di un design ergonomico, leggero e compatto, che garantisce comfort e durata a lungo termine.

Il cavo piatto antigroviglio non ti farà più preoccupare che qualcosa avvenga all’interno delle tue tasche tale da incasinare del tutto il filo! E, a proposito di semplicità, il microfono integrato nel comando a pulsante rende semplice la gestione della tua musica e la risposta alle chiamate.

Infine, per essere certi che siano del tutto comode per le tue esigenze, le cuffie vengono fornite di gommini auricolari intercambiabili in tre misure diverse (S, M, L), permettendoti di trovare dunque l’aderenza perfetta.

Approfitta dello sconto Amazon e acquistale adesso a soli 4,99 euro invece di 9,99.