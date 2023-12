Queste cuffie wireless Sony sono in SUPER OFFERTA su Amazon (-50%)

Le cuffie wireless Sony WH-CH520 sono protagoniste di una nuova offerta Amazon con la possibilità di acquisto al prezzo scontato di 34,99 euro e uno sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto di queste cuffie Sony ci sono ben quattro colorazioni (nero, bianco, blu e beige). Le cuffie sono disponibili in pronta consegna e sono vendute e spedite da Amazon. Per sfruttare l’offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

Cuffie Sony WH-CH520 in offerta a metà prezzo su Amazon

Le Sony WH-CH520 sono delle ottime cuffie wireless, facili da utilizzare con qualsiasi dispositivo grazie alla connessione multipoint che consente di connettere le cuffie a due dispositivi diversi via Bluetooth, passando poi da un dispositivo a un altro facilmente.

Da segnalare anche un’ottima autonomia con la possibilità di utilizzo per un massimo di 50 ore con una sola carica. C’è anche la ricarica rapida che permette di ottenere 1,5 ore di ascolto con appena 3 minuti di ricarica delle cuffie. Da notare anche l’archetto regolabile e la possibilità di collegamento rapido tramite Swift Pair e Fast Pair.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento è possibile acquistare le cuffie wireless Sony WH-CH520 al prezzo scontato di 34,99 euro. Si tratta dell’opportunità giusta per acquistare delle ottime cuffie con uno sconto del 50% e con la possibilità di scegliere tra quattro diverse colorazioni. Per accedere alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto. Lo sconto sarà valido solo per un breve periodo di tempo.

