Queste 5 cose tech costano meno di 1€ su Amazon e NON lo sapevi

Scommetto che non avevi idea che esistesse una parte di Amazon sommersa, con inserzioni che proprio non trovi in vetrina. Questi 5 gadget tech che ho selezionato costano tutti meno di 1€. Sono praticamente quasi gratis, c’è solo da investire qualcosa nelle spedizioni, che sono comunque super economiche. Naturalmente, si tratta di dispositivi entry level: considerando il prezzo, sarebbe impossibile pretendere di più. Dai un’occhiata e scegli il prodotto che ti incuriosisce di più!

Un hub USB con 4 ingressi e la peculiarità di avere un interruttore per alimentare (oppure no) ogni ingresso, in modo indipendente. Super pratica per avere più porte a disposizione, alimentarle singolarmente è un ottimo optional. Puoi prenderlo a 0,99€ (spedizioni 3,99€).

Un praticissimo e super compatto caricatore da muro con ben 4 ingressi USB per ricaricare o alimentare fino a 4 dispositivi in contemporanea. Compatto e portatile, puoi portarlo a casa a 0,69€ (spedizioni di 3,99€).

Un bel supporto da auto di design, robusto e praticissimo. Quando infili lo smartphone, i braccetti laterali si stringono intorno al device e lo stringono, così da mantenerlo super stabile. Lo porti a casa a 0,99€ (spedizioni di 3,99€).

Un paio di auricolari Bluetooth con design in ear e supporto da collo, così da non rischiare di perderli. Complice il telecomando integrato, puoi gestire musica e telefonate senza dover prendere lo smartphone. Puoi portarlo a casa a 0,69€ con spedizioni di 2,99€.

Un trovatutto Bluetooth, perfetto per chi è solito dimenticare oggetti in giro. Lo colleghi allo smartphone e – dopo averlo attaccato a chiavi o borse – potrai trovarle facilmente. Lo prendi a 0,59€ con spedizioni di 2,99€.

Scommetto che queste particolari occasioni Amazon non le avevi mai viste. Oggetti che, nonostante le spese di spedizione, risultano comunque particolarmente economici da acquistare. Insomma, un po’ di shopping di gadget tech a cuor leggero: tutto a meno di 1€!

