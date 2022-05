Queste 2 prese per rendere i prodotti compatibili con Alexa e Google

Ti bastano letteralmente queste due prese intelligenti per rendere i tuoi prodotti e i tuoi elettrodomestici avanzati. Se a casa stai facendo qualche cambiamento per ottenere anche tu la smart home dei sogni, sono un acquisto che non ti può scappare.

Per fortuna Amazon ti tenta alla grande grazie allo sconto, sappi che se ne approfitti concludi un affarone. Ti basta spuntare il coupon con un click per portarti a casa entrambe con soli 19€ e qualche centesimo. Il risultato? Più che eccezionale.

Dopotutto le spedizioni sono completamente gratuite grazie ai servizi Prime garantiti quindi non ti fermare a pensare.

Prese intelligenti: utilissime da avere a portata di mano

Compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, ti basta frapporle tra la presa elettrica e il prodotto che vuoi rendere smart per iniziare ad utilizzarle. La procedura sembra facilissima perché lo è dal momento che ti basta appena un secondo per completarla.

In questo modo i prodotti che vuoi acquistano nuove funzioni senza che tu debba ricorrere a cambiamenti drastici. Infatti sblocchi:

la gestione da remoto mediante lo smartphone di qualunque membro della famiglia;

mediante lo smartphone di qualunque membro della famiglia; la gestione vocale se possiedi uno degli assistenti che ti ho citato sopra;

se possiedi uno degli assistenti che ti ho citato sopra; la protezione da sovraccarico che non fa mai male;

che non fa mai male; la possibilità di creare timer e routine a tua discrezione.

Come ti dicevo, nella creazione di una casa completamente collegata queste ti possono tornare senza ombra di dubbio comode.

Per questo ti consiglio di collegarti ora su Amazon e approfittare della promozione, un click sul coupon e paghi due ottime prese intelligenti soltanto 19,99€. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia se sul tuo account possiedi un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.