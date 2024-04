Questa Webcam di Logitech (SCONTATA del -52%) ha la qualità di una Videocamera!

Diventare uno streamer di successo o uno youtuber è il tuo obbiettivo? Con la webcam Logitech StreamCam potrai avere una qualità di registrazione e trasmissione sensazionale. E, nel momento in cui scriviamo l’articolo, potrai aggiungerla al tuo setup per soli 79,90€ invece che 164,99€, risparmiando il 52%!

Tutte le caratteristiche della webcam Logitech

Con Logitech StreamCam puoi registrare video in Full HD 1080p a 60 fps. La tecnologia TrueSight assicura che le immagini abbiano colori vivaci in qualsiasi condizione di illuminazione, mentre l’obiettivo grandangolare da 78° offre un’ampia visuale che include te e il tuo ambiente, creando un’esperienza coinvolgente per i tuoi spettatori.

Grazie alla connessione USB-C potrai collegare facilmente questa webcam al tuo PC. Non manca neanche l’encoding H.264 integrato che riduce il carico sul tuo computer e ottimizza la larghezza di banda, garantendo una connessione senza interruzioni durante la trasmissione.

Mantenerti sempre al centro dell’attenzione è facile con Logitech StreamCam: il tracking facciale intelligente di Logitech Capture segue i tuoi movimenti e mantiene la messa a fuoco su di te, mentre l’esposizione automatica regola automaticamente l’illuminazione per un’immagine sempre ottimale, anche in condizioni di luce mutevoli.

La sua versatilità la rende adatta a ogni tua esigenza: puoi registrare video in verticale con la modalità ritratto, ideale per i social media e gli smartphone, e la webcam è compatibile con treppiedi per diverse opzioni di montaggio. Inoltre, funziona con la maggior parte dei software di streaming e registrazione, offrendoti libertà di scelta.

Approfitta di questo sconto del 52% per far tua la webcam Logitech StreamCam a un prezzo di appena 79,90€!