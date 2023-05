Questa VPN super veloce costa quanto 2 caffè al mese

“Surfshark è una bomba. Se stavi cercando qualcosa di veramente veloce, questa è la VPN che fa al caso tuo” (CNET). “Estremamente veloce, con un’ampia gamma di strumenti per la privacy” (PC Magazine). “Sono state inserite tantissime funzionalità avanzate, inoltre puoi registrarti e beneficiare di tutto cioè a metà prezzo rispetto ad altri concorrenti” (Tech Radar). Queste sono solo alcune delle recensioni entusiastiche delle più autorevoli riviste del settore nei confronti della VPN di Surfshark, oggi in offerta a soli 2,30 euro al mese (più IVA) per 26 mesi (due di questi offerti in omaggio).

VPN Surfshark in offerta a tempo sul sito ufficiale

Non è un caso forse che il logo di Surfshark assomigli alle scritte che di solito compaiono sui vestiti dei super eroi al cinema, in televisione o tra le pagine di un fumetto. In fondo sono già tante le persone che hanno ribattezzato la rete virtuale privata di Surfshark come la VPN dai super poteri. Tutto merito di una velocità supersonica raggiunta grazie all’utilizzo di una tecnologia proprietaria segreta, che rende la connessione a Internet nettamente più veloce rispetto alle VPN delle altre aziende.

Ma non c’è solo la velocità a rendere unica la VPN di Surfshark. A questa infatti si aggiungono anche altre funzionalità che certificano Surfshark al vertice del mercato: utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, assistenza prioritaria 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, ad-blocker incluso gratuitamente per una navigazione senza più annunci pubblicitari e l’autenticazione a due fattori. Tutto questo al costo di 2 caffè al mese per 24 mesi (più altri due in omaggio), per una spesa complessiva di 59 euro (più IVA) in 26 mesi.

Attiva ora la VPN di Surfshark in super offerta sul sito ufficiale e metti al riparo la tua privacy digitale senza rinunciare alla velocità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.