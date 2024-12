Questa VPN sta vendendo l'accesso alle reti dei suoi utenti

Il mondo della sicurezza online è stato scosso da uno scandalo senza precedenti. Il caso riguarda un noto servizio VPN scoperto a vendere l’accesso alle connessioni internet domestiche dei suoi utenti. Questa rivelazione solleva gravi preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza dei dati personali, mettendo in discussione la fiducia riposta in questi provider.

Il servizio in questione è Big Mama VPN, un’app gratuita disponibile e scaricata da oltre un milione di utenti. In pratica, questo servizio è stato colto con le mani nel sacco mentre vendeva l’accesso alle connessioni dei suoi utenti gratuiti attraverso un network di proxy residenziali.

Sul sito ufficiale si legge: “I dispositivi dei nostri clienti VPN gratuiti vengono utilizzati per creare una rete peer-to-peer sicura che i nostri clienti commerciali possono utilizzare per instradare il loro traffico attraverso vari endpoint globali”. Non erano nascosti i rischi per gli utenti che utilizzano questa app:

attività illegali : la connessione domestica degli utenti potrebbe essere utilizzata per attacchi informatici contro aziende o addirittura stati nazionali;

: la connessione domestica degli utenti potrebbe essere utilizzata per attacchi informatici contro aziende o addirittura stati nazionali; responsabilità legale : gli utenti potrebbero essere ritenuti responsabili per attività illecite condotte attraverso il loro IP;

: gli utenti potrebbero essere ritenuti responsabili per attività illecite condotte attraverso il loro IP; violazione della privacy: il traffico internet degli utenti potrebbe essere monitorato o intercettato.

I rischi nell’utilizzare questa VPN

Big Mama VPN è diventata popolare tra gli utenti più giovani per aggirare le restrizioni nei giochi online, come nel caso di Gorilla Tag e bypassare limiti di età su piattaforme di gioco. L’utilizzo di questo servizio potrebbe portare a:

coinvolgimento involontario in attività di cybercrimine ;

; rischi di attacchi informatici a livello nazionale;

a livello nazionale; potenziali frodi finanziarie legate al proprio indirizzo IP.

In attesa di ulteriori sviluppi su questo caso, è fondamentale che gli utenti adottino misure proattive per proteggere la propria sicurezza online:

utilizzare firewall e software antivirus aggiornati;

e software antivirus aggiornati; monitorare il traffico di rete per individuare anomalie;

per individuare anomalie; considerare provider professionali come NordVPN.