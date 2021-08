Un capolavoro di design e tecnologia. Questa videocamera di sorveglianza da interni è qualcosa di meraviglioso ed è ricca di funzionalità. Ora la prendi a 27€ appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis: pochissimi pezzi a disposizione. Mettila subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “IRCNX9R8”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Videocamera: design e tecnologia in sconto su Amazon

Un gioiello sotto il profilo estetico, un tocco di design che arricchirà immediatamente l'ambiente dove la posizionerai. Questo prodotto è un vero e proprio complemento d'arredo. Il suo cuore tecnologico però è il vero punto di forza.

Collegala in WiFi per gestirla tramite applicazione e tramite l'assistente vocale Alexa o Google. Con il sensore in dazino, avrai riprese in FHD e non solo: visione notturna perfetta e possibilità attivare il rilevamento di movimenti e suoni. La cosa interessantissima è la possibilità di riprendere qualsiasi angolo. Infatti, non solo si muove dall'alto vero il basso, questo gioiellino è anche in grado di ruotare completamente, riprendendo praticamente ovunque. Infine, la presenza di speaker e microfono ti consentono di interagire con la voce e ascoltare quello che accade.

Perfetta per sorvegliare animali e bambini, è anche una eccellente videocamera per garantirti il massimo della sicurezza mentre non sei in casa: tutto sempre sotto controllo, insomma.

Il momento di prendere un bellissimo oggetto di design, super tecnologico, è adesso. Completa rapidamente il tuo ordine da Amazon: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – inserisci il codice “IRCNX9R8”. Il prezzo passerà da 45,99€ a 27€ circa e potrai godere anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sii velocissimo però: i coupon sono attivabili in numero limitato e non c'è un ordine. Chi per primo arriva, lo attiva e completa l'ordine, si accaparra questo gioiellino quasi a metà prezzo.

