Questa Videocamera di Sorveglianza con visione 360º costa solo 37€!

Vuoi aumentare la sorveglianza nella tua abitazione, nel tuo ufficio o dovunque tu desideri? Con la videocamera Tapo TP-Link C220 potrai avere una visione a 360º controllabile da remoto, ad una qualità video davvero altissima. Il suo prezzo di listino di 49,99€ crolla a soli 37,99€ grazie a questo sconto Amazon.

Tutte le caratteristiche di questa videocamera

Con la sua capacità di registrare video in risoluzione QHD 2K 4MP, questa telecamera cattura ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale, offrendoti immagini nitide e cristalline che ti consentono di monitorare la tua casa con precisione. Grazie alla sua possibilità di muoversi a 360° in orizzontale e 114° in verticale, puoi coprire un’area più ampia della tua casa, mantenendo sotto controllo ogni angolo.

La visione notturna avanzata assicura una visibilità eccellente anche in condizioni di scarsa illuminazione fino a 9 metri di distanza, permettendoti di dormire sonni tranquilli sapendo che la tua casa è sempre sotto controllo anche di notte.

Grazie all’intelligenza artificiale integrata, la telecamera è in grado di effettuare un rilevamento intelligente con AI, identificando in modo accurato persone, animali e veicoli, e inviandoti notifiche istantanee sul tuo smartphone solo quando c’è un’attività sospetta, evitando falsi allarmi.

Per una sicurezza ancora più avanzata, l’allarme sonoro e luminoso integrato può attivare effetti dissuasivi per spaventare i visitatori indesiderati, mentre l’audio bidirezionale ti consente di comunicare a distanza con i tuoi familiari o di interrompere eventuali attività sospette.

L’archiviazione ti consente di conservare i tuoi filmati direttamente su una scheda microSD fino a 512 GB, oppure di optare per l’archiviazione su cloud con Tapo Care.

Il controllo della telecamera è facile e intuitivo, grazie all’app Tapo che ti consente di gestirla da qualsiasi luogo. Inoltre, puoi controllare la tua telecamera con la tua voce utilizzando Google Assistant o Amazon Alexa, rendendo l’esperienza d’uso ancora più immediato.

Inizia a sorvegliare la tua casa in semplicità grazie alla videocamera Tapo TP-Link C220 a soli 37,99€ anziché gli originari 49,99€.