Questa videocamera di sicurezza ha un pulsante SEGRETO ed è in sconto

Una videocamera di sicurezza ti permette di avere sotto controllo la casa quando non ci sei, così da sapere sempre se va tutto bene. Non solo questo però: spesso capita di utilizzarle per controllare bambini, anziani e persone delle quali ci prendiamo cura. Ecco, questo modello è probabilmente il più adatto allo scopo, grazie al suo pulsante d’emergenza: basterà che qualcuno lo prema e tu riceverai immediatamente una chiamata sul tuo smartphone. Potrai comunicare direttamente tramite la videocamera, sfruttando la funzionalità di audio bidirezionale.

Proprio questa funzionalità rende speciale questa camera: la funzionalità non viene attivata esclusivamente tramite applicazione, ma anche direttamente dal dispositivo. Utilissimo in caso d’emergenza. Attualmente, il device è in promozione su Amazon e puoi portarlo a casa a 29,99€ appena invece di 55,99€: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Un prodotto che non manca di avere tutte le caratteristiche richieste a un ottima camera di sicurezza:

sensore ad alta definizione ;

; visione notturna tramite tecnologia a infrarossi;

tramite tecnologia a infrarossi; rilevamento dei movimenti ;

; testa motorizza per permettere movimenti ad destra, sinistra, in alto e in basso;

per permettere movimenti ad destra, sinistra, in alto e in basso; audio bidirezionale.

Oltre a questo però, vanta anche – come ampiamente sottolineato – lo strategico pulsante d’emergenza. Proprio lui rende questa videocamera di sorveglianza unica nel suo genere e decisamente molto più utile. Potrai ricevere una richiesta di utilizzo dell’audio bidirezionale, non sarai obbligato ad attivarla esclusivamente tramite applicazione per smartphone.

Non perdere l’eccellente occasione Amazon del momento: spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La prendi a 29,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.