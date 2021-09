La tua prossima videocamera di sicurezza sarà anche un eccezionale oggetto d'arredo. Bella e particolare, è dotata di tutto quello che serve: sensore FHD, visione notturna, connessione a Internet, controllo via app e compatibilità con l'assistente vocale Alexa.

Il bello che è ora questo gioiellino puoi portarlo a casa a 19,99€ appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittare della promozione. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale videocamera di sicurezza in sconto su Amazon

Non un dispositivo che dà immediatamente nell'occhio. Questo dispositivo è pensato per essere accattivante sotto il profilo estetico, oltre che molto performante. Grazie alla sua costruzione, è in grado di ruotare a 355 gradi e di andare anche verso l'alto. Puoi gestirne i movimenti direttamente attraverso l'applicazione per smartphone: avrai sempre tutto sotto controllo. Infatti, questo gioiellino si collega in WiFi a Internet: questo significa che puoi controllarlo anche da remoto, mentre non sei a casa.

A completare il prodotto, quattro caratteristiche chiave:

audio bidirezionale : c'è un microfono e uno speaker, quindi puoi ascoltare cosa succede e anche interagire con la tua voce, magari per attirare l'attenzione;

: c'è un microfono e uno speaker, quindi puoi ascoltare cosa succede e anche interagire con la tua voce, magari per attirare l'attenzione; visione notturna : la visione infrarossi ti permetterà di vedere perfettamente quello che inquadra la camera, anche al buio completo;

: la visione infrarossi ti permetterà di vedere perfettamente quello che inquadra la camera, anche al buio completo; rilevamento movimenti : puoi sfruttarlo per scoprire in tempo reale se c'è qualcuno che si muove davanti al dispositivo; ricevi in tempo reale una notifica;

: puoi sfruttarlo per scoprire in tempo reale se c'è qualcuno che si muove davanti al dispositivo; ricevi in tempo reale una notifica; compatibilità con l'assistente vocale Alexa: se disponi di uno smart display, puoi chiedere all'assistente di mostrarti quello che riprende il tuo gioiellino.

Non perdere l'occasione del momento: spunta il coupon in pagina su Amazon e completa rapidamente l'ordine per avere questa ottima videocamera di sicurezza a prezzo super.

