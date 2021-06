Adoro gli indossabili, che siano smart o meno, con carattere da vero duro. Esattamente come questo orologio digitale, dotato di diverse funzioni e pronto a fare bellissima figura al tuo polso. La cosa più interessante è che su Amazon lo porti a casa a 6,63€ soltanto con spedizioni assolutamente gratis: una chicca che devi prendere al volo perché le scorte sono limitate.

L'orologio digitale definitivo costa 6€ su Amazon

Sottile, leggero, con un design che richiama un Casio, ma: costa molto meno e ha un look più ricco grazie a un quadrante ben suddiviso. I materiali, tutti di ottima qualità, ben si mixano insieme per garantirti il massimo del confort: plastica per il cinturino e la parte anteriore della cassa e acciaio inossidabile per la placca di copertura del posteriore e per la fibbia.

Potrai sfruttare in modo semplice un sacco di funzioni, tipicamente non presenti su un orologio. Non manca infatti il cronometro, la data, il giorno, la sveglia e non solo. Infatti, a completare le opzioni di questo dispositivo c'è l'impermeabilità fino a 30 metri e anche la retroilluminazione dello schermo: potrai leggere le informazioni anche la buio, senza alcun problema.

Personalmente, questi modelli di orologio – che ben mettono insieme vintage e moderno – li indosso praticamente con qualsiasi outfit: da quello sportivo a quello più elegante. Ti garantisco che si abbina perfettamente e non solo: dona un tocco in più al tuo stile.

Insomma, bello, completo e super economico, grazie alle promozioni del momento: approfitta adesso dell'occasione Amazon e porta a casa il tuo orologio digitale a 6,63€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

